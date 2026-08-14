Eltűntek a befektetők, berobbantak az első lakásvásárlók: teljesen átalakul a lakáspiac
Nem a forgalom, hanem a vásárlók személye változik most igazán látványosan a hazai ingatlanpiacon. Júliusban 9 292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami alig marad el az egy évvel korábbi szinttől. Budapesten közben drámai átrendeződés zajlik: az első lakásukat vásárlók aránya egyetlen év alatt 12-ről 40 százalékra ugrott, miközben a befektetők súlya 41-ről 27 százalékra zuhant. A Duna House júliusi adatai alapján a piac motorját egyre inkább a fiatalabb, saját otthont kereső és árérzékenyebb vevők jelentik.
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