Otthonteremtés vagy befektetés? A Palota Ligetben mindkettő okos döntés – most különösen megéri lépni!

2025 második felében új lendületet kapott a magyar újépítésű lakáspiac. Az Otthon Start Program elindulása, a támogatott 3%-os kamatozású hitellel, valamint a lejáró lakossági állampapírok hatására a kereslet látványosan megugrott– a budapesti újépítésű lakások iránti érdeklődés például közel 50%-kal haladta meg az előző évek átlagát. Mindeközben a 300 milliárd forintos kerettel idén tavasszal elindított Lakhatási Tőkeprogram a kínálati oldalt erősítette.

Ebben az élénkülő piaci környezetben különösen vonzó lehetőség a Palota Liget lakókert, amely a XV. kerület egyik legzöldebb részén kínál…