Mennyi lakáshitelre elég az augusztusi átlagbér?

A KSH adatai alapján a bruttó átlagbér augusztusban 683 300 forint volt. De mennyi lakáshitelt lehet felvenni ekkora jövedelem mellett? Ebből a szempontbül az sem mindegy, hogy rendszeres bevételről beszélünk, vagy a bónusz, jutalom, más eseti tételek is benne vannak ebben az összegben. A KSH adatai alapján a bruttó átlagbér 683 300 forint volt augusztusban, […]