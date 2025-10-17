Mennyi lakáshitelre elég az augusztusi átlagbér?
A KSH adatai alapján a bruttó átlagbér augusztusban 683 300 forint volt. De mennyi lakáshitelt lehet felvenni ekkora jövedelem mellett? Ebből a szempontbül az sem mindegy, hogy rendszeres bevételről beszélünk, vagy a bónusz, jutalom, más eseti tételek is benne vannak ebben az összegben. A KSH adatai alapján a bruttó átlagbér 683 300 forint volt augusztusban, […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.