Csatlakozz a Libri-Bookline digitális csapatához – keresik új Termékmenedzserüket!
Szereted az irodalmat, és szívesen dolgoznál egy olyan innovatív csapatban, ahol a digitális megoldások alakításában is szerepet vállalhatsz? A Libri Könyvkereskedelmi Kft., Magyarország egyik vezető könyvkereskedelmi csoportja, Termékmenedzsert keres a Digitális Csatornák Igazgatóságába Budapest belvárosába.
A pozíció kulcsszerepet tölt be: a digitális csatornák — webáruházak és mobilalkalmazások — üzleti menedzselésétől kezdve a stratégia megvalósításán át egészen a fejlesztési projektek irányításáig.
Mit fogsz csinálni?
Üzleti stratégiák adaptálása termékfejlesztési feladatokra, az ötlettől a megvalósításig
Üzleti követelmények feltárása, elemzése, dokumentálása és validálása
Folyamatos…
