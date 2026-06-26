Nyár a városban: így lehet hűvösebb, kényelmesebb és fenntarthatóbb az élet a legmelegebb hónapokban
A nyári hőhullámok ma már Budapestet sem kímélik. A forró aszfalt, a túlmelegedő lakások és az egyre magasabb rezsiköltségek miatt egyre fontosabbá válik, hogy az otthon ne csak télen, hanem a legmelegebb napokon is kellemes menedéket jelentsen. A korszerű technológia, a tudatos tervezés és a zöld megoldások ma már nem extra szolgáltatásnak számítanak, hanem a mindennapi komfort alapját jelentik.
A Metrodom lakóparkjai éppen erre a szemléletre épülnek: a modern városi életet olyan megoldásokkal egészítik ki, amelyek egyszerre szolgálják a kényelmet,…Tovább a teljes cikkre
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