Nyár a városban: így lehet hűvösebb, kényelmesebb és fenntarthatóbb az élet a legmelegebb hónapokban

A nyári hőhullámok ma már Budapestet sem kímélik. A forró aszfalt, a túlmelegedő lakások és az egyre magasabb rezsiköltségek miatt egyre fontosabbá válik, hogy az otthon ne csak télen, hanem a legmelegebb napokon is kellemes menedéket jelentsen. A korszerű technológia, a tudatos tervezés és a zöld megoldások ma már nem extra szolgáltatásnak számítanak, hanem a mindennapi komfort alapját jelentik.

A Metrodom lakóparkjai éppen erre a szemléletre épülnek: a modern városi életet olyan megoldásokkal egészítik ki, amelyek egyszerre szolgálják a kényelmet,…