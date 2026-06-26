Csoportos vagy egyéni életbiztosítás? Előnyök és hátrányok

Első hallásra remek lehetőségnek tűnik az, ha a munkáltatód felajánlja, hogy bevon a neve alatt kötött csoportos életbiztosítási szerződésbe: van biztosításod, és valószínűleg kevesebbet, vagy semmit sem fizetsz érte. De vajon elég-e ez az egyéni biztosítással szemben? A két biztosítási forma között lényeges különbségek vannak, amelyeket érdemes ismerni, mielőtt döntesz, vagy éppen elveszíted a meglévő […]