Csoportos vagy egyéni életbiztosítás? Előnyök és hátrányok
Első hallásra remek lehetőségnek tűnik az, ha a munkáltatód felajánlja, hogy bevon a neve alatt kötött csoportos életbiztosítási szerződésbe: van biztosításod, és valószínűleg kevesebbet, vagy semmit sem fizetsz érte. De vajon elég-e ez az egyéni biztosítással szemben? A két biztosítási forma között lényeges különbségek vannak, amelyeket érdemes ismerni, mielőtt döntesz, vagy éppen elveszíted a meglévő […]Tovább a teljes cikkre
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