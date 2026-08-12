Nem jó, de nem is tragikus az új építésű piac: lassul a drágulás Budapesten

Az ingatlanpiac és az építőipar szinte minden szegletéből ugyanazok a panaszok érkeznek: kevés a vevő, lassú az értékesítés, kivár a piac. A budapesti újépítésű lakások hirdetési árain azonban egyelőre mintha nem fogna az átok.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ezeket a lakásokat tömegesen meg is veszik. A hirdetési adatbázisból elsősorban azt látjuk, hogy milyen áron kínálják őket a fejlesztők, nem pedig azt, hogy végül mennyiért kelnek el. Márpedig a listaárak alapján egyelőre kevés jele van a komolyabb engedményeknek: a…