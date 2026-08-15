Döbbenetes ingatlanos csalásra derült fény: több mint 600 millió forint értékű ingatlanra pályáztak a csalók

Hamis személyi igazolványokkal és megtévesztéssel próbáltak megszerezni több tucat, összesen több mint 600 millió forint értékű ingatlant – a rendőrség azonban időben közbelépett. A gyanú szerint egy szervezetten működő bűnszövetség legalább 25 ingatlant szemelt ki Pest vármegyében és Budapesten. A feltételezett irányítót és közvetlen segítőjét a Terrorelhárítási Központ fogta el – tudtuk meg a Portfolio cikkéből.

Legalább 25 ingatlan került a csalók célkeresztjébe

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozás adatai alapján a bűncselekmény-sorozat legalább 25 ingatlant érintett Csömörön,…