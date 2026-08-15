Döbbenetes ingatlanos csalásra derült fény: több mint 600 millió forint értékű ingatlanra pályáztak a csalók
Hamis személyi igazolványokkal és megtévesztéssel próbáltak megszerezni több tucat, összesen több mint 600 millió forint értékű ingatlant – a rendőrség azonban időben közbelépett. A gyanú szerint egy szervezetten működő bűnszövetség legalább 25 ingatlant szemelt ki Pest vármegyében és Budapesten. A feltételezett irányítót és közvetlen segítőjét a Terrorelhárítási Központ fogta el – tudtuk meg a Portfolio cikkéből.
Legalább 25 ingatlan került a csalók célkeresztjébe
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozás adatai alapján a bűncselekmény-sorozat legalább 25 ingatlant érintett Csömörön,…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.