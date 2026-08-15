Betonba zárt víztartalék: a magyar városok alatt lehet a megoldás a brutális nyári hőségre

Nemcsak a klímaváltozás miatt válnak egyre forróbbá a magyar városok: az aszfalt és a beton is ráerősít a hőségre. Egy friss magyar kutatás azonban meglepő lehetőséget tárt fel. A MATE kutatói szerint a települések burkolt felületei alatt hatalmas, jelenleg szinte teljesen kihasználatlan talaj-hidrológiai potenciál rejtőzik. Ha a csapadék egy része eljuthatna ezekbe a talajrétegekbe, az nemcsak a vízgazdálkodást javíthatná, hanem jelentős természetes hűtőhatást is biztosíthatna – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Nemcsak a klíma miatt érezzük egyre elviselhetetlenebbnek a városi…