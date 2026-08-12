Évente 42 ezer forintot is elvihet a bankszámlád: miért nem váltasz, ha már rég megtehetnéd?

Június végén lejárt a bankszámladíjakra vonatkozó díjstop, júliustól pedig több banknál drágult a bankolás. Közben sokan még mindig ugyanazt a számlát használják, amit évekkel ezelőtt nyitottak, mert „működik”. Csakhogy a megszokásnak ára van: a Bankmonitor által vizsgált számlacsomagok átlagos éves költsége átlagos használat mellett csaknem 42 ezer forint. A bankváltást sokan halogatják. Nem azért, mert […]