Családi házak Otthon Start programmal egészen Ecsertől Békéscsabáig

Az Otthon Start program nemcsak lakásvásárlóknak kínál lehetőséget: a megfelelő feltételeknek eleget tevő családi házak között is találni finanszírozható ingatlanokat. Most négy olyan családi házat válogattunk össze, amelyek megfelelnek az Otthon Start program feltételeinek, és eltérő élethelyzetekre kínálnak megoldást – legyen szó nagy, többgenerációs otthonról, modern ikerházról vagy már felújított ingatlanról.

Tágas, háromszintes családi ház Ecseren

Ecseren egy 888 négyzetméteres telken álló, 1991-ben épült, mintegy 200 négyzetméteres, háromszintes családi ház várja új tulajdonosát. A 4 egész és 2 félszobás ingatlant…