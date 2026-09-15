Családi házak Otthon Start programmal egészen Ecsertől Békéscsabáig
Az Otthon Start program nemcsak lakásvásárlóknak kínál lehetőséget: a megfelelő feltételeknek eleget tevő családi házak között is találni finanszírozható ingatlanokat. Most négy olyan családi házat válogattunk össze, amelyek megfelelnek az Otthon Start program feltételeinek, és eltérő élethelyzetekre kínálnak megoldást – legyen szó nagy, többgenerációs otthonról, modern ikerházról vagy már felújított ingatlanról.
Tágas, háromszintes családi ház Ecseren
Ecseren egy 888 négyzetméteres telken álló, 1991-ben épült, mintegy 200 négyzetméteres, háromszintes családi ház várja új tulajdonosát. A 4 egész és 2 félszobás ingatlant…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.