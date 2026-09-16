Nem csak az Airbnb kerülhet célkeresztbe: Brüsszel az üres lakásokra és második otthonokra is lecsapna
Elsőre úgy tűnhet, hogy az Európai Bizottság új lakhatási javaslata elsősorban az Airbnb és a rövid távú lakáskiadás visszaszorításáról szól. A tervezet azonban ennél jóval tovább megy: az üresen álló lakások, a második otthonok és más, nem elsődleges lakáscélú ingatlanhasználatok korlátozására is új lehetőséget adhatna a tagállamoknak és az önkormányzatoknak – írja a Portfolio.
A Bizottság szeptember 9-én bemutatott rendeletjavaslata ugyanakkor nem jelent automatikus tiltást. Inkább azt határozná meg, milyen feltételekkel avatkozhatnak be a városok a lakáspiac működésébe, ha bizonyíthatóan…Tovább a teljes cikkre
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