Négy különböző életstílus, egy közös cél: modern otthonok Budapesten és a Balatonnál
Akár a nyugodt kertvárosi környezetet, akár a pezsgő belvárosi életet, a fenntartható városi lakhatást vagy a Balaton közelségét keresik a vásárlók, a hazai újépítésű projektek között ma már szinte minden élethelyzetre találni megfelelő alternatívát. Összegyűjtöttünk négy olyan fejlesztést, amelyek eltérő karakterük ellenére egy közös vonással rendelkeznek: a korszerű otthonok iránti igényekre kínálnak hosszú távú megoldást.
Novus Liget – Kertvárosi nyugalom Budapest határain belül
A XV. kerület zöldebb, csendesebb részén megvalósuló Novus Liget azok számára lehet ideális választás, akik a kertvárosi…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.