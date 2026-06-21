Négy különböző életstílus, egy közös cél: modern otthonok Budapesten és a Balatonnál

Akár a nyugodt kertvárosi környezetet, akár a pezsgő belvárosi életet, a fenntartható városi lakhatást vagy a Balaton közelségét keresik a vásárlók, a hazai újépítésű projektek között ma már szinte minden élethelyzetre találni megfelelő alternatívát. Összegyűjtöttünk négy olyan fejlesztést, amelyek eltérő karakterük ellenére egy közös vonással rendelkeznek: a korszerű otthonok iránti igényekre kínálnak hosszú távú megoldást.

Novus Liget – Kertvárosi nyugalom Budapest határain belül

A XV. kerület zöldebb, csendesebb részén megvalósuló Novus Liget azok számára lehet ideális választás, akik a kertvárosi…