Megkezdődött a Revital Park kivitelezése – Új, zöld szemléletű városnegyed születik Újbudán
Elrajtolt a Revital Park építése, amely a XI. kerület egyik legnagyobb városfejlesztési beruházásaként a modern városi élet, a fenntarthatóság és a természetközeli koncepció metszéspontjában valósul meg. A Fehérvári út mentén épülő új városrész célja, hogy egy élhető, közösségorientált és hosszú távon is értékálló környezetet hozzon létre Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő térségében.
Revital Park – több mint lakópark
A Revital Park nem egyszerű ingatlanfejlesztés: egy átfogó városmegújító projekt, amely a jövő életmódjához igazodó megoldásokat összpontosítja. A fejlesztés alapját a környezettudatos működés,…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.