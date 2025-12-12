Megkezdődött a Revital Park kivitelezése – Új, zöld szemléletű városnegyed születik Újbudán

Elrajtolt a Revital Park építése, amely a XI. kerület egyik legnagyobb városfejlesztési beruházásaként a modern városi élet, a fenntarthatóság és a természetközeli koncepció metszéspontjában valósul meg. A Fehérvári út mentén épülő új városrész célja, hogy egy élhető, közösségorientált és hosszú távon is értékálló környezetet hozzon létre Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő térségében.

Revital Park – több mint lakópark

A Revital Park nem egyszerű ingatlanfejlesztés: egy átfogó városmegújító projekt, amely a jövő életmódjához igazodó megoldásokat összpontosítja. A fejlesztés alapját a környezettudatos működés,…