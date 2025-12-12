Ezek lettek 2025 legmenőbb magyar épületei – megérkeztek az Építőipari Nívódíj győztesei
Építészeti Oscar magyar módra – így is emlegetik az Építőipari Nívódíjat, amelyet 25 éve a hazai építőipar egyik legrangosabb elismeréseként tartanak számon. 2000 óta összesen már 256 projekt kapta meg a kitüntetést, ebből 2025-ben újabb 15 építmény került fel a nívódíjasok elit klubjába – olvashatjuk a magyarepitok.hu cikkében.
Lakóházak, irodák, hotelek, sportcsarnokok, hidak, metróállomások, borászat és történelmi paloták felújítása – a mostani mezőny azt mutatja, hogy a magyar építészet és kivitelezés egyszerre tud modern, funkcionális és világszínvonalú lenni.
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.