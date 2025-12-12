Ezek lettek 2025 legmenőbb magyar épületei – megérkeztek az Építőipari Nívódíj győztesei

Építészeti Oscar magyar módra – így is emlegetik az Építőipari Nívódíjat, amelyet 25 éve a hazai építőipar egyik legrangosabb elismeréseként tartanak számon. 2000 óta összesen már 256 projekt kapta meg a kitüntetést, ebből 2025-ben újabb 15 építmény került fel a nívódíjasok elit klubjába – olvashatjuk a magyarepitok.hu cikkében.

Lakóházak, irodák, hotelek, sportcsarnokok, hidak, metróállomások, borászat és történelmi paloták felújítása – a mostani mezőny azt mutatja, hogy a magyar építészet és kivitelezés egyszerre tud modern, funkcionális és világszínvonalú lenni.

