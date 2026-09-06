Ezekben a lakóparkokban már nem csak egy lakást, hanem életérzést is kapsz
Legyen szó fenntartható városi életmódról, Duna-parti nyugalomról vagy egy teljesen új városnegyed születéséről, ma már számos új építésű fejlesztés kínál többet egyszerű lakásnál. Összegyűjtöttünk négy izgalmas budapesti és Budapest környéki lakóparkot, ahol a korszerű otthonokat zöld környezet, prémium szolgáltatások vagy éppen egy új városi életforma egészíti ki.
Metrodom Green – A fenntartható városi élet új generációja
A IX. kerületben épülő Metrodom Green azoknak lehet ideális, akik a modern városi életet energiahatékony, környezettudatos otthonnal szeretnék ötvözni. A fejlesztésben zöldhomlokzatok, hőszivattyús rendszerek…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.