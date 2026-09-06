Ezekben a lakóparkokban már nem csak egy lakást, hanem életérzést is kapsz

Legyen szó fenntartható városi életmódról, Duna-parti nyugalomról vagy egy teljesen új városnegyed születéséről, ma már számos új építésű fejlesztés kínál többet egyszerű lakásnál. Összegyűjtöttünk négy izgalmas budapesti és Budapest környéki lakóparkot, ahol a korszerű otthonokat zöld környezet, prémium szolgáltatások vagy éppen egy új városi életforma egészíti ki.

Metrodom Green – A fenntartható városi élet új generációja

A IX. kerületben épülő Metrodom Green azoknak lehet ideális, akik a modern városi életet energiahatékony, környezettudatos otthonnal szeretnék ötvözni. A fejlesztésben zöldhomlokzatok, hőszivattyús rendszerek…