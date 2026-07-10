Egyre gyorsabban épül Újbuda új városnegyede – már jól látszik, mi készül a Fehérvári útnál

Látványos szakaszába lépett Újbuda egyik legjelentősebb lakóingatlan-fejlesztése. A XI. kerületi Fehérvári út közelében épülő Revital Park kivitelezése folyamatosan halad, a projekt hamarosan eléri a szerkezetépítési fázist. A beruházás iránt már az indulás óta kiemelkedő az érdeklődés: az első ütem lakásainak több mint 40 százaléka már gazdára talált.

Az építkezés előrehaladtával egyre kézzelfoghatóbbá válik az a városfejlesztési koncepció, amely nem csupán új lakóépületeket, hanem egy modern, élhető és zöld városi környezetet kíván létrehozni Újbuda egyik legdinamikusabban fejlődő részén.

Egy új városnegyed…