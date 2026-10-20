Az otthonod a szabadidődet is meghatározza: így nyerhetsz vissza értékes perceket

Lakásvásárláskor sokáig elsősorban az ár, a szobák száma és az alaprajz alapján döntöttünk. Ma már azonban egyre inkább az is meghatározó, hogy az új otthon mennyire teszi egyszerűbbé a hétköznapokat. Mennyi idő alatt érünk be a munkahelyünkre, elintézhetjük-e a bevásárlást a közelben, és marad-e elég időnk a nap végén a családunkra, a barátainkra vagy éppen a pihenésre?

Egy jól megválasztott lakóhely nemcsak kényelmesebb mindennapokat teremthet, hanem az időbeosztásunkra is kedvezően hathat. Ezt a megközelítést képviseli a budapesti Revital Park is:…