Ha vállalkozásod számára modern, jól megközelíthető és reprezentatív irodát keresel Budapest XIII. kerületében, a Metropol Office tökéletes választás. Az Árpád híd és a Göncz Árpád városközpont közvetlen közelében található irodaház nemcsak elegáns munkakörnyezetet, hanem rugalmas bérlési lehetőségeket is kínál – 90, 126 és 150 m²-es irodaterületekkel, azonnali költözési lehetőséggel.

Miért érdemes a XIII. kerületben irodát bérelni?

A XIII. kerület az egyik legdinamikusabban fejlődő üzleti negyed Budapesten, amely számos előnyt kínál a kis- és középvállalkozásoktól a nagyvállalatokig:

Kiváló közlekedés: a közelben található az Árpád híd, a metró, a villamos és több buszmegálló, így az iroda egyszerűen és gyorsan elérhető.

Presztízsértékű elhelyezkedés: modern, városi környezet, ami bizalmat és professzionalizmust sugároz az ügyfelek felé.

Kényelmes parkolás: a zárt udvarban bérelhető parkolóhelyek állnak rendelkezésre dolgozók és vendégek számára egyaránt.

Bérelhető irodák a Metropol Office-ban

A Metropol Office-ban rugalmasan alakítható, azonnal költözhető irodák várják az új bérlőket:

90 m²-es iroda: ideális választás startupoknak vagy kisebb csapatoknak

126 m²-es iroda: kényelmes megoldás közepes méretű cégeknek

150 m²-es iroda: tágas tér nagyobb vállalkozások számára

Minden iroda igény szerint testreszabható, így a tér kialakítása maximálisan igazodik a vállalkozás működéséhez és arculatához.

Modern kialakítás és technológiai háttér

A Metropol Office irodái korszerű infrastruktúrával és minőségi kivitelezéssel készültek, hogy minden bérlő számára inspiráló, hatékony munkakörnyezetet biztosítsanak:

Hangszigetelt válaszfalak és nyitható ablakok

Természetes fényben gazdag terek

Egyénileg szabályozható hűtés-fűtés

Kialakított IT- és hálózati infrastruktúra

Személyre szabható belsőépítészeti megoldások

Teljes körű szolgáltatások egy helyen

A Metropol Office nem csupán irodahelyiségeket kínál, hanem komplett üzleti környezetet is:

VIP tárgyalók és rendezvénytermek

Külön raktárhelyiségek

Kerékpártárolók, öltözők és fedett dohányzó

24/7 portaszolgálat és biztonsági kamerarendszer

Recepció munkaidőben

Rugalmas feltételek, átlátható költségek

Az irodabérlés a Metropol Office-ban rejtett költségek nélkül, rugalmas szerződési feltételekkel történik. Az irodák azonnal birtokba vehetők, így vállalkozása akár már holnap megkezdheti a működést új, professzionális környezetben.

Miért válaszd a Metropol Office-t?

Frekventált XIII. kerületi lokáció az Árpád híd közelében

Reprezentatív, több méretben bérelhető irodák

Saját parkolóhelyek és prémium szolgáltatások

Rugalmas bérleti feltételek és átlátható díjazás

Fedezd fel Budapest egyik legvonzóbb irodaházát, és kérj személyre szabott ajánlatot a Metropol Office-ban – ahol a modern vállalkozások otthonra találnak.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.