Iroda 
Gál Erika ,

Modern irodák Budapest XIII. kerületében – Rugalmas megoldások a Metropol Office-ban

Ha vállalkozásod számára modern, jól megközelíthető és reprezentatív irodát keresel Budapest XIII. kerületében, a Metropol Office tökéletes választás. Az Árpád híd és a Göncz Árpád városközpont közvetlen közelében található irodaház nemcsak elegáns munkakörnyezetet, hanem rugalmas bérlési lehetőségeket is kínál – 90, 126 és 150 m²-es irodaterületekkel, azonnali költözési lehetőséggel.

Miért érdemes a XIII. kerületben irodát bérelni?

A XIII. kerület az egyik legdinamikusabban fejlődő üzleti negyed Budapesten, amely számos előnyt kínál a kis- és középvállalkozásoktól a nagyvállalatokig:

  • Kiváló közlekedés: a közelben található az Árpád híd, a metró, a villamos és több buszmegálló, így az iroda egyszerűen és gyorsan elérhető.

  • Presztízsértékű elhelyezkedés: modern, városi környezet, ami bizalmat és professzionalizmust sugároz az ügyfelek felé.

  • Kényelmes parkolás: a zárt udvarban bérelhető parkolóhelyek állnak rendelkezésre dolgozók és vendégek számára egyaránt.

Bérelhető irodák a Metropol Office-ban

A Metropol Office-ban rugalmasan alakítható, azonnal költözhető irodák várják az új bérlőket:

  • 90 m²-es iroda: ideális választás startupoknak vagy kisebb csapatoknak

  • 126 m²-es iroda: kényelmes megoldás közepes méretű cégeknek

  • 150 m²-es iroda: tágas tér nagyobb vállalkozások számára

Minden iroda igény szerint testreszabható, így a tér kialakítása maximálisan igazodik a vállalkozás működéséhez és arculatához.

Modern kialakítás és technológiai háttér

A Metropol Office irodái korszerű infrastruktúrával és minőségi kivitelezéssel készültek, hogy minden bérlő számára inspiráló, hatékony munkakörnyezetet biztosítsanak:

  • Hangszigetelt válaszfalak és nyitható ablakok

  • Természetes fényben gazdag terek

  • Egyénileg szabályozható hűtés-fűtés

  • Kialakított IT- és hálózati infrastruktúra

  • Személyre szabható belsőépítészeti megoldások

Teljes körű szolgáltatások egy helyen

A Metropol Office nem csupán irodahelyiségeket kínál, hanem komplett üzleti környezetet is:

  • VIP tárgyalók és rendezvénytermek

  • Külön raktárhelyiségek

  • Kerékpártárolók, öltözők és fedett dohányzó

  • 24/7 portaszolgálat és biztonsági kamerarendszer

  • Recepció munkaidőben

Rugalmas feltételek, átlátható költségek

Az irodabérlés a Metropol Office-ban rejtett költségek nélkül, rugalmas szerződési feltételekkel történik. Az irodák azonnal birtokba vehetők, így vállalkozása akár már holnap megkezdheti a működést új, professzionális környezetben.

Miért válaszd a Metropol Office-t?

  • Frekventált XIII. kerületi lokáció az Árpád híd közelében

  • Reprezentatív, több méretben bérelhető irodák

  • Saját parkolóhelyek és prémium szolgáltatások

  • Rugalmas bérleti feltételek és átlátható díjazás

Fedezd fel Budapest egyik legvonzóbb irodaházát, és kérj személyre szabott ajánlatot a Metropol Office-ban – ahol a modern vállalkozások otthonra találnak.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.

Tovább a teljes cikkre


Topsztori