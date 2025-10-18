Modern irodák Budapest XIII. kerületében – Rugalmas megoldások a Metropol Office-ban
Ha vállalkozásod számára modern, jól megközelíthető és reprezentatív irodát keresel Budapest XIII. kerületében, a Metropol Office tökéletes választás. Az Árpád híd és a Göncz Árpád városközpont közvetlen közelében található irodaház nemcsak elegáns munkakörnyezetet, hanem rugalmas bérlési lehetőségeket is kínál – 90, 126 és 150 m²-es irodaterületekkel, azonnali költözési lehetőséggel.
Miért érdemes a XIII. kerületben irodát bérelni?
A XIII. kerület az egyik legdinamikusabban fejlődő üzleti negyed Budapesten, amely számos előnyt kínál a kis- és középvállalkozásoktól a nagyvállalatokig:
-
Kiváló közlekedés: a közelben található az Árpád híd, a metró, a villamos és több buszmegálló, így az iroda egyszerűen és gyorsan elérhető.
-
Presztízsértékű elhelyezkedés: modern, városi környezet, ami bizalmat és professzionalizmust sugároz az ügyfelek felé.
-
Kényelmes parkolás: a zárt udvarban bérelhető parkolóhelyek állnak rendelkezésre dolgozók és vendégek számára egyaránt.
Bérelhető irodák a Metropol Office-ban
A Metropol Office-ban rugalmasan alakítható, azonnal költözhető irodák várják az új bérlőket:
-
90 m²-es iroda: ideális választás startupoknak vagy kisebb csapatoknak
-
126 m²-es iroda: kényelmes megoldás közepes méretű cégeknek
-
150 m²-es iroda: tágas tér nagyobb vállalkozások számára
Minden iroda igény szerint testreszabható, így a tér kialakítása maximálisan igazodik a vállalkozás működéséhez és arculatához.
Modern kialakítás és technológiai háttér
A Metropol Office irodái korszerű infrastruktúrával és minőségi kivitelezéssel készültek, hogy minden bérlő számára inspiráló, hatékony munkakörnyezetet biztosítsanak:
-
Hangszigetelt válaszfalak és nyitható ablakok
-
Természetes fényben gazdag terek
-
Egyénileg szabályozható hűtés-fűtés
-
Kialakított IT- és hálózati infrastruktúra
-
Személyre szabható belsőépítészeti megoldások
Teljes körű szolgáltatások egy helyen
A Metropol Office nem csupán irodahelyiségeket kínál, hanem komplett üzleti környezetet is:
-
VIP tárgyalók és rendezvénytermek
-
Külön raktárhelyiségek
-
Kerékpártárolók, öltözők és fedett dohányzó
-
24/7 portaszolgálat és biztonsági kamerarendszer
-
Recepció munkaidőben
Rugalmas feltételek, átlátható költségek
Az irodabérlés a Metropol Office-ban rejtett költségek nélkül, rugalmas szerződési feltételekkel történik. Az irodák azonnal birtokba vehetők, így vállalkozása akár már holnap megkezdheti a működést új, professzionális környezetben.
Miért válaszd a Metropol Office-t?
-
Frekventált XIII. kerületi lokáció az Árpád híd közelében
-
Reprezentatív, több méretben bérelhető irodák
-
Saját parkolóhelyek és prémium szolgáltatások
-
Rugalmas bérleti feltételek és átlátható díjazás
Fedezd fel Budapest egyik legvonzóbb irodaházát, és kérj személyre szabott ajánlatot a Metropol Office-ban – ahol a modern vállalkozások otthonra találnak.
A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.Tovább a teljes cikkre