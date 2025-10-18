Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokumentum gyorsan, személyes ügyintézés nélkül is elérhető. Mutatjuk, mit intézhetsz és hogyan a DÁP-pal. Óriási az érdeklődés a fix, 3%-os kamattal elérhető Otthon Start lakáshitel iránt. Ugyanakkor a támogatott kölcsön igénylése körüli teendők […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.