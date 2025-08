Kiváló elhelyezkedésű, magas színvonalon kialakított iroda- és raktárterület bérelhető Budapest XVIII. kerületében, a Besence utca 14. szám alatt. Az ingatlan ideális választás lehet kis- és középvállalkozások számára, akik igényes környezetben keresnek azonnal költözhető, jól megközelíthető üzleti ingatlant.

Rugalmasan alakítható bérlési lehetőségek

A bérbeadó ingatlan két részből áll:

120 m² irodahelyiség

, amely három különálló, klimatizált irodából áll, 300–600 m² raktárterület, amely igény szerint osztható vagy egyben is bérelhető.

A helyiségek külön-külön vagy együtt is kiadók, így a bérlők igényeikhez mérten választhatják ki a számukra legmegfelelőbb megoldást.

Kiemelkedő műszaki és kényelmi felszereltség

Az ingatlan műszaki felszereltsége és kényelmi szintje messze meghaladja a környéken megszokott színvonalat. A fűtött, világos és klimatizált iroda helyiségek kellemes munkakörnyezetet biztosítanak, míg a felújított vizesblokkok és szociális helyiségek tovább növelik a komfortérzetet. Az épület kiváló hőszigetelésének köszönhetően az üzemeltetési költségek alacsonyak, a külön mérőórák pedig pontos elszámolást tesznek lehetővé.

Ipari áram rendelkezésre áll, ami különösen előnyös lehet bizonyos ipari vagy logisztikai tevékenységekhez. A raktárhoz saját parkoló is igényelhető, és targonca használata is biztosított. A biztonságról kamerás megfigyelőrendszer és riasztó gondoskodik. Az ingatlan nyugodt, kulturált környezetben helyezkedik el, amely akár bemutatóteremként is kiválóan funkcionálhat. A telephely megközelítése engedélymentesen lehetséges, így a logisztika – akár kamionos szállítás esetén is – gördülékenyen megoldható.

Kiváló megközelíthetőség, kedvező elhelyezkedés

Az ingatlan könnyen elérhető:

Autóval

az M0 és M5 autópályáknak köszönhetően gyors kapcsolat biztosított Budapest és az ország többi része felé, Tömegközlekedéssel a 142E, 194, 198, 36 és 194B buszjáratokkal.

Korrekt bérleti feltételek, hosszú távra

A tulajdonos hosszú távú, korrekt feltételeket kínál megbízható bérlők részére.

Bérleti díjak:

Iroda: 2.970 Ft + ÁFA / nm / hó

2.970 Ft + ÁFA / nm / hó Raktár: 1.980 Ft + ÁFA / nm / hó

Érdeklődjön most, és tekintse meg személyesen ezt a prémium minőségű, azonnal költözhető üzleti ingatlant a XVIII. kerületben!

