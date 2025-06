Várhatóan 2026 elején nyitja meg kapuit Csepel első Burger King étterme a Csepel Plaza közvetlen szomszédságában, egy komplex kerületkép‑formáló beruházás részeként. A projekt beruházója a Mall Invest Zrt., illetve a beruházás lebonyolítója a Magyar Ingatlanberuházó Zrt. (MIB Zrt.). Mindkét vállalat az Indotek Group leányvállalata. A beruházás célja, hogy a Csepel Plaza melletti, jelenleg alulhasznosított telket egy korszerű, fenntartható és közösségbarát városi térré alakítsa, miközben új munkahelyeket teremt és emeli a kerület életminőségét.

A tervezett épület zéró károsanyag‑kibocsátás mellett, „A” energetikai besorolással készül: hővisszanyerős szellőztető rendszer és teljesen elektromos fűtési‑hűtési megoldás gondoskodik az energiahatékony működésről. A megvalósításra kerülő zöldtető és a homlokzati zöldfal nemcsak vizuálisan emeli a környezet színvonalát, hanem a levegő minőségének javításával és a mikroklíma kedvező befolyásolásával csökkenti a városi hőszigethatást. A beruházás részeként a Mall Invest Zrt. parkosított pihenőterületeket, változatos növényállományt és automata öntözőrendszert telepít, továbbá új járdákat épít, hogy akadálymentes gyalogos kapcsolatot teremtsen a Csepel Plaza és a környező közterületek között.

„Az Indotek Group küldetése, hogy a városokban rejlő lehetőségeket felelős, fenntartható és értékteremtő fejlesztésekkel aknázza ki. A Csepelen megvalósuló beruházás kiváló példa arra, hogyan tudjuk összehangolni a nemzetközi bérlői igényeket a helyi közösség elvárásaival, miközben zöldebb, élhetőbb környezetet teremtünk.” – mondta dr. Hüse István, a beruházást lebonyolító Magyar Ingatlanberuházó Zrt. vezérigazgatója.

Az Indotek Group közel 30 éves tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi és ipari ingatlanok felvásárlása és fejlesztése terén. A cégcsoport fejlesztéssel foglalkozó tagja, a MIB Zrt., az elmúlt években számos iroda‑, logisztikai‑ és kiskereskedelmi projektet valósított meg, amelyekben kiemelt figyelmet kapott a környezeti fenntarthatóság és az energiahatékony üzemeltetés.

A most épülő, 334 hasznos m² alapterületű gyorsétterem bérlője a Burger King márkát Magyarországon üzemeltető Fusion Befektetési Zrt., amely a hálózatának bővítésével a fenntartható üzleti stratégiáját is erősíti. Az Indotek Group a projekt során szoros együttműködésben dolgozik a bérlővel annak érdekében, hogy az épület kialakítása egyaránt megfeleljen a nemzetközi márka magas elvárásainak és a csepeli közösség igényeinek is. A Burger King étterem megnyitása várhatóan 35–40 új munkahelyet kínál majd, elsősorban a helyi lakosok számára.

A fejlesztésről röviden