ILYEN OTTHONT SZERETNÉNEK A MAGYAROK

A Duna House reprezentatív ingatlanpiaci kutatásából kiderül, hogy mely szempontok a legfontosabbak az ingatlanvásárlást tervezők számára. Avagy legtöbben zöldövezetben, terasszal vagy erkéllyel keresnének jól finanszírozható, meghatározott fűtési típusú otthont. Az építés éve és az energetikai besorolás viszont már másodlagos.



A kutatás eredményei szerint a vásárlást tervezők két legnagyobb halmaza vagy maga/családja részére, lakhatási célból (77%), vagy befektetési szándékkal (19%) keres az ingatlanpiacon.

A vevők számára a lokáció (79%) mellett a méret (76%) és a szobák száma (71%) a legfontosabb. A finanszírozhatóság eközben a válaszadók 72% jelölte lényeges tényezőként, vagyis a potenciális vevők csaknem háromnegyede tervezhet valamilyen hitelkonstrukcióval.

Elhelyezkedés és infrastruktúra tekintetében a környéken lévő zöldövezet (64%), a tömegközlekedés minősége (60%), a bevásárlóközpontok/üzletek (47%) és az óvodák/iskolák közelsége (38%) szerepelnek a lista csúcsán. Extrákkal és kényelmi felszereltséggel kapcsolatban pedig a terasz/erkély (57%) mellett a garázs/kocsibeálló megléte (50%) fontos, de előkelő helyen szerepelt még a panoráma (42%) és az okosotthon jellegű megoldások elérhetősége is (23%).

Meglepő módon az ingatlan fűtési típusa 71%-kal még sokak számára kardinálisnak tűnik, miközben az energetikai besorolás (58%) és az építés éve (46%) már jóval kevesebbet nyom a latban. Azonban egy megfelelőnek tűnő fűtési típus önmagában egy rosszabb energetikai besorolású, sok-sok évtizeddel ezelőtt felhúzott ingatlanban édeskevés lehet.

„A teljes kutatási mintánkhoz képest a különböző élethelyzeti csoportok közti eltérések is felettébb érdekesek. Az első lakást vásárlók számára például kevésbé fontos a zöldövezet és a terasz vagy erkély, viszont a frekventált lokáció és a szobák száma már többet nyom a latban. A befektetési céllal vásárlók, a családalapítók és a kisebbe költözők számára pedig még az építés éve is meghatározó lehet. Ezek rendkívül hasznos információk a teljes szakértői hálózatunk számára, hogy gyorsabban és nagyobb sikerrátával kapcsolódhassanak a vevői igényekhez egy felgyorsult piaci környezetben” – mondta Megyeri Dániel, a Duna House marketing- és PR vezetője.

