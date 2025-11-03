Lakatos szakembert keres az Eurogart Kft. – megbízható, hosszú távú állás Óbudán

Az Eurogart Kft., egy stabil hátterű, budapesti ingatlankezelő vállalat új lakatos munkatársat keres teljes munkaidőben a III. kerületben található irodaházaihoz. Ha értesz a fémmegmunkáláshoz, szereted a pontos, minőségi munkavégzést, és értékeled a nyugodt, családias munkahelyi légkört, akkor érdemes pályáznod!

Milyen feladatokra számíthatsz?

Az új kolléga feladatai közé többek között az alábbiak tartoznak:

• lakatosipari munkák elvégzése a cég által kezelt ingatlanokban• karbantartási, javítási és állagmegóvási feladatok ellátása• a létesítmények biztonságos, esztétikus és folyamatos működésének biztosítása

A munkakör változatos, helyszíni jelenlétet…