Az ingatlantulajdonosok és a befektetők igyekeznek kihasználni a rugalmas munkaterek iránti gyorsan növekvő keresletet

A Regus és Spaces márkáiról ismert International Workplace Group (IWG) 2025-ben világszerte 1132 új helyszínre kötött szerződést

A növekedést a platformalapú munkavégzés iránti erősödő kereslet hajtja: a különböző méretű vállalatok egyre gyakrabban biztosítanak dolgozóik számára kiterjedt irodahálózathoz való hozzáférést, hogy fenntartsák a termelékenységet és javítsák a munkavállalói elégedettséget

Az IWG rekordszintű árbevételt és eredményt ért el, miközben tovább bővítette központjainak hálózatát, ezzel még tovább erősítve globális vezető pozícióját a rugalmas munkaterek piacán. A vállalat több ezer helyszínen van jelen.

Budapest, 2026. március 17. – Az International Workplace Group, a világ vezető munkaterület szolgáltatója, amely több mint 120 országban van jelen olyan márkákkal, mint a Regus és a Spaces, bejelentette, hogy 2025-ben 1132 helyszínnel bővítette hálózatát, és 782 új munkateret nyitott meg. Ezzel a vállalat több új helyszínt hozott létre, mint működésének első két évtizedében összesen.

Az új helyszínek túlnyomó többsége (95%) – az IWG alacsony tőkeigényű működési stratégiájával összhangban – menedzselt partnerségi megállapodás keretében csatlakozik a hálózathoz. A vállalat szakértelmének köszönhetően szinte bármelyen helyszínen található épületet kereskedelmileg sikeres munkatér központ alakítható ki, és minden koncepcióhoz vagy épülettípushoz megfelelő márkát tud biztosítani.

Az új helyszínek gyors bővülése azoknak a partnereknek és ingatlantulajdonosoknak köszönhető, akik szeretnék kihasználni a hibrid munkavégzés iránti gyorsan növekvő keresletet. Mivel a hagyományos irodák iránt csökken a kereslet, számos tulajdonos rendelkezik kihasználatlan irodaterekkel. Egyre többen döntenek úgy, hogy az IWG iparágvezető hibrid munkaplatformjával partnerségre lépve próbálják kiaknázni a vállalat 18 márkából álló kiterjedt portfólió előnyeit. A portfólió része a Regus, a Spaces, a HQ és a Signature, valamint a Humanly, egy újonnan bevezetett márka, amely célzottan az egészségügyi és a jólléti szektor számára kialakított, rugalmas munkaterületeket kínál.

Az IWG az ingatlantulajdonosokkal és -fejlesztőkkel együttműködve alakítja át a hagyományos irodatereket dinamikus és prosperáló munkakörnyezetté, miközben jelentős, fenntartható bevételi forrásokat teremt partnerei számára. Az IWG helyszínei Budapesten kívül nagy vidéki városokban és a főváros agglomerációban is megtalálható, mint például Szentendre, vagy Törökbálint.

A hibrid munkavégzés területén élenjáró IWG jelenleg közel 120 országban több mint 5000 helyszínre rendelkezik aláírt szerződéssel. Növekedési potenciálja exponenciális, a világ irodai dolgozóinak száma becslések szerint eléri az 1,2 milliárdot, a teljes kiszolgálható piac értéke pedig meghaladja a 2000 milliárd dollárt (1570 milliárd fontot).

A rugalmas munkaterek szektora várhatóan 2030-ig 600%-kal fog bővülni, amire Marx Dixon, az IWG alapítója és vezérigazgatója így reagált: „2025 mind árbevétel, mind hálózatbővülés szempontjából rekordév volt. Ebben az időszakban értük el a fennállásunk legmagasabb árbevételét, és valósítottuk meg legnagyobb mértékű hálózatbővítést. 1132 új központra írtunk alá szerződést, és 782 új munkateret nyitottunk meg. Mindez kiváló alapot biztosít számunkra a növekedéshez az előttünk álló évben. Folytatjuk a beruházást világszínvonalú platformunkba, és kis tőkeigényű növekedési módszerek, például ingatlankezelési megállapodások, partneri együttműködések és franchise-konstrukciók alkalmazásával. Az ingatlanpiac szereplőivel és befektetőinkkel partnerségben törekszünk hálózati lefedettségünk gyors ütemű növelésére.”