10–15 százalékkal estek idén a lakásárak Zuglóban, és még nincs vége

Visszafogottabbá vált az ingatlanpiac az idei évben: a kereslet jelentős mértékben szűkült, a kínálat növekszik, az árak 10-15 százalékkal ereszkedtek, miközben megjelentek a kőkemény alkuk. Az Otthon Start kifutásával ráadásul további lassulás várható, így az eladók még az eddigieknél is nehezebben találnak majd vevőt a lakásaikra, ha nem vetnek számot a realitásokkal.

Hullámzó volt az idei év az ingatlanpiacon: a választások környékén jelentkezett egy nagyobb visszaesés, majd változó intenzitású érdeklődés volt jellemző, de a korábbi forgalmi szint a nyári hónapokban sem állt helyre. Az utóbbi hetekben lehetett érezni némi élénkülést az Otthon Start kivezetésével kapcsolatos hírek hatására, de ennek az október végi határidő miatt nyilvánvalóan vége – jelezte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Eddig alapvetően az Otthon Start segítségével vásárlók voltak jelen nagyobb számban a két kerület ingatlanpiacán, gyakorlatilag a vevők kétharmada vásárolt a támogatott hitel felhasználásával. Ez az arány a Wekerle Plusz bevezetésével vélhetően változni fog, hiszen a szigorúbb feltételek miatt kevesebben tudnak élni az új hitellel, illetve a használt ingatlanoknál a magasabb kamatszint miatt is kevésbé vonzó. A szakértő becslése szerint az eddig támogatott hitellel vásárlók közel fele ki fog esni az ingatlanpiacról.

Pedig már az elmúlt hónapokat is – az Otthon Start ellenére – a visszafogottabb kereslet jellemezte, ami miatt a kínálat fokozatosan felduzzadt. Különösen az év második felében volt érezhető, hogy minden ingatlantípusból a korábbinál szélesebb lett a választék az irodánál.

Mindez hatással volt az ingatlanárakra is. Sebestyén Tamás szerint ki lehet jelenteni, hogy az idei évben – legnagyobb mértékben az év elején – mintegy 10–15 százalékkal mérséklődtek az értékesítési árak a két kerület ingatlanpiacán. Ezzel párhuzamosan megjelentek a “kőkemény” alkuk is, így átlagosan 3–7 százalékos árengedményre szinte biztosan fel kell készülniük a tulajdonosoknak, de 10 százalék sem ritka a túlárazott ingatlanoknál.

A túlárazás továbbra is erősen jellemző a két kerület ingatlanpiacára: az eladóknak mindössze harmada néz szembe a realitásokkal a hirdetési ár meghatározásánál. A többiek részéről továbbra is gyakran hallani olyan kijelentéseket, hogy “nem kenyérre kell” vagy “nem akarom elkótyavetyélni”, de a jelenlegi helyzetben ők nem is tudják értékesíteni az ingatlanukat. Jellemzően az alkukba sem mennek bele, hiszen nincs igazi motivációjuk az értékesítésre, így az ingatlan hosszú időre beragad a piacon.

Az értékesítési idők mindezek miatt számottevően meghosszabbodtak. Már a panellakásokat sem lehet eladni olyan gyorsan, mint egy éve, így a tulajdonosoknak fel kell készülniük arra, hogy akár 2–3 hónapig is eltart, mire vevő érkezik az ingatlanra. Ez az időszak családi házaknál még hosszabb, a féléves értékesítési idő sem számít kirívónak. De persze árazás függvénye, hogy ennyi idő után is egyáltalán el lehet-e adni az ingatlant.

A reális értékesítési árak Zuglóban jelenleg a felújítandó panellakásoknál az 1 millió forintos négyzetméterárnál egy hajszálnyival magasabban járnak, vagyis a 46 négyzetméteres panelek kelnek el 47–48 millió forintért, míg a felújított panellakások esetében mintegy 55–60 millió forintos árral lehet kalkulálni.

A vevői oldalt a befektetők sem igazán erősítik, hiszen bár Sebestyén Tamás szerint nem tűntek el teljesen a piacról, számuk a korábbi évekhez képest töredékére esett vissza. Pedig a kiadó ingatlanok piaca stabil, hiszen egy jól árazott kiadó lakás hetek alatt bérlőre talál, de az is igaz, hogy a bérleti díjak az idei évben nem igazán emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy garzonlakások esetében 160–180 ezer forintos, kétszobásoknál 200–220 ezer forintos, a háromszobás paneleknél, illetve a kisebb, újépítésű lakásoknál 250–280 ezer forint körüli havi bérleti díjjal lehet számolni, míg családi házaknál 300 ezer forintnál indul az ár.

Összességében tehát azt lehet mondani, hogy idén meglehetősen visszafogott volt az ingatlanpiac, ami majd az éves tranzakciószámokon is látszódni fog. Az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz hitel a szigorúbb feltételek és a használt lakásokra érvényes magasabb kamat miatt szintén nem az élénkítés irányába hat, így innentől további lassulás várható. Ugyanakkor hosszabb távon a várhatóan folyamatosan javuló kamatkörnyezet némi segítséget jelenthet majd az ingatlanpiac számára – vélekedett a Balla Ingatlan szakértője.