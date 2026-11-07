Ingatlanhirdetésből sikeres eladás: mitől lesz igazán vonzó egy hirdetés?

Egy ingatlant ma már néhány perc alatt is meg lehet hirdetni, ám ez még korántsem jelenti azt, hogy rövid időn belül vevőre is talál. A sikerhez nem elég néhány fotót feltölteni és megadni az alapadatokat: a hirdetés minősége, a megjelenés helye, a megfelelő árazás és a folyamatos odafigyelés egyaránt sokat számít. Összegyűjtöttünk néhány fontos szempontot, amelyek segíthetnek abban, hogy ne csak érdeklődőket szerezz, hanem valódi vevőt is találj az ingatlanodra.

A jó fotók fél sikert jelentenek

Nem feltétlenül az ingatlan…