Ingatlanhirdetésből sikeres eladás: mitől lesz igazán vonzó egy hirdetés?
Egy ingatlant ma már néhány perc alatt is meg lehet hirdetni, ám ez még korántsem jelenti azt, hogy rövid időn belül vevőre is talál. A sikerhez nem elég néhány fotót feltölteni és megadni az alapadatokat: a hirdetés minősége, a megjelenés helye, a megfelelő árazás és a folyamatos odafigyelés egyaránt sokat számít. Összegyűjtöttünk néhány fontos szempontot, amelyek segíthetnek abban, hogy ne csak érdeklődőket szerezz, hanem valódi vevőt is találj az ingatlanodra.
A jó fotók fél sikert jelentenek
Nem feltétlenül az ingatlan…
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