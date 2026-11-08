Átalakítanák az építőipari képzést: radikális változást sürget a szakma a munkaerőhiány miatt
Egyre nehezebb elegendő, megfelelően képzett szakembert találni az építőiparban, a probléma pedig már nem pusztán a dolgozók számáról szól. Tizenkét meghatározó hazai szakmai és munkaadói szervezet ezért átfogó reformot sürget: teljesen új alapokra helyeznék a szakképzést, és a vállalatokat is sokkal nagyobb szerephez juttatnák – írja cikkében a Portfolio. A javaslatcsomag középpontjában egy új, triális oktatási modell áll. A témáról a jövő heti Future of Construction konferencián is szó lesz, ahol Koji László, az ÉVOSZ elnöke is előad.
Az építőipari…Tovább a teljes cikkre
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