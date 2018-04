Üzletet nyit Budapesten a svájci csokicég

A JLL közreműködésével a Közép-Kelet Európai régióban, Magyarországon is terjeszkedik üzlethálózatával a svájci csokoládék gyártója és a prémium szegmens vezető szereplője, a Lindt & Sprüngli. A tervek szerint Budapest belvárosában várhatóan mintegy 100-150 négyzetméternyi területen nyitnak üzletet.

A csokinagyhatalom országából, Svájcból származó, prémium minőségű Lindt csokoládé népszerűsége az 1800-as évek óta töretlenül ível felfelé és hamarosan végre hazánkban is megnyitja első, saját üzemeltetésű üzletét. A Lindt regionális stratégiájának része a márka magyarországi jelenlétének fejlesztése, így következő lépésként a budapesti üzletnyitás mellett döntöttek a regionális döntéshozók.

A világszerte több mint 400 üzlettel rendelkező megbízó a kiskereskedelmi egység elhelyezkedésétől függően három üzletkoncepcióval dolgozik: Outlet, Boutique vagy Café. Budapest belvárosi lokációján az utóbbi két üzlettípus közül kerül majd kiválasztásra a megfelelő üzletforma. A koncepciók közül érdemes kiemelni a Boutique üzletformát, amiből ugyan a legkevesebb üzletet nyitották eddig, mégis a legdinamikusabban növekvő bolttípus.

Több okból is indokolt a Lindt magyaroszági terjeszkedése, egyrészt a budapesti prémium csokoládék piacán még mindig kevés a versenytárs, másrészt a fogyasztói bizalom, a folyamatosan növekvő életszínvonal és a turizmusból származó forgalom azt is jelenti, hogy Budapest felnőtt a prémium márkák piacához. A Lindt magyarországi értékesítési igazgatója, Balogh Máté elmondta, hogy „a döntés az expanziós startégia része, és szerencsére a válság óta a prémium szolgáltatások és termékek ismét visszanyerték pozíciójukat a Közép-Kelet Európai régióban. Az időzítés nem is lehetne ennél ideálisabb az üzletnyitásra, és reményeink szerint rövid időn belül sort tudunk keríteni rá a JLL tanácsadóinak segítségével.”

Sréter Éva, a JLL kiskereskedelmi részlegének vezetője hozzátette: „Nagy örömmel vállaltuk el a Lindt képviseletét, hiszen mindig kivételes feladat részt venni egy teljesen újonnan piacra lépő világmárka bevezetésében. Bérlőképviseleti munkánkat segíti, hogy a Lindt köztudottan állandó, magas kategóriát képvisel, ezért egy megbízható berlőjelöltnek számít hosszútávon, pont amilyet az ingatlantulajdonosok keresnek. Bízom benne, hogy piaci ismeretünket és kapcsolatrendszerünket használva már év végére elérhető lesz a Lindt teljes választéka egy, a Lindt által megálmodott, és a JLL által közvetített exkluzív, belvárosi üzletben.” A JLL tanácsadója szerint „a jelenlegi piaci környezetet figyelembe véve pozitív fejlődési lehetőségeket tartogat a hazai kiskereskedelmi piac a megbízónk számára, ezért több bolt nyitása is követheti az első sikeres bevezetését.”