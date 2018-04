Biztos, hogy jönni fog a következő válság a lakáspiacon

Sokan kaphatnak a fejükhöz a jelenlegi lakásárak láttán, melyek még a válság előtti szinteket is messze meghaladják. Bármennyire is várjuk azonban az árak csökkenését, erre még a következő néhány évben vélhetően nem számíthatunk. A lakáspiaci ciklusok során azonban még soha nem volt olyan, hogy örökre fennmaradtak volna az árak, természetesen majd eljön a lakásárak mérséklődésének korszaka is. Erre a lakásvásárlás elhalasztásával nem biztos, hogy érdemes várni, hiszen addig még további drágulás áll előttünk, készülni azonban lehet rá. Egy megfelelő helyszínen történő, jó lakásválasztással biztosíthatjuk be magunkat.