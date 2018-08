Ő lehet a debreceni BMW-gyár legnagyobb nyertese

A nyár (egyik) legfontosabb bejelentése volt, hogy a BMW Debrecenbe költözteti legújabb gyárát. A hírről számtalan cikk és elemzés látott napvilágot a Portfolio-n is, most azonban a térség egyik legfontosabb befektetőjét és ingatlanpiaci szereplőjét, “A 100 leggazdagabb 2018”-as listájának 39. helyezettjét, a debreceni repülőtér üzemeltetőjét, és több tízezer négyzetméter ipari terület fejlesztőjét, Herdon Istvánt, a Xanga Csoport tulajdonosát kérdeztük. Hova szárnyalhat Debrecen a következő években? Mi lesz a reptérrel? Honnan lesz megfelelő mennyiségű munkaerő Debrecenben? Miért nem tetszik neki a SZIT szabályozása? És miért nem száll be a robbanás előtt álló debreceni lakáspiacba?