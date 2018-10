Lakáshitelek: megdőlt a történelmi rekord Magyarországon

Még soha nem vettünk fel annyi lakáshitelt, mint idén: igaz, csak nominálisan, de meghaladta a 2003-as és a 2008-as rekordszintet is az új lakáshitel-szerződések összege az év első nyolc hónapjában. Az MNB ma megjelent adatai szerint a személyi kölcsönök és a vállalati hitelek is meredek növekedést mutatnak, a lakáshiteleknél pedig a drágulás is megindult. Hitelt vennél fel? Használd a döntéshez a Pénzcentrum kalkulátorát!