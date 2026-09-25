Világrekordot hozott a magyar naperőművek augusztusa – közben Paks termelése mélypontra zuhant
Soha nem látott arányban fedezték a hazai naperőművek Magyarország villamosenergia-termelését augusztusban, miközben a Paksi Atomerőmű teljesítménye rendkívül alacsony szintre esett vissza. A rekordmeleg időjárás az áramfogyasztást is megdobta, az import részaránya pedig ismét emelkedett. A rendkívüli hónap után az is kérdésessé vált, folytatódhat-e az elmúlt években látott importcsökkenés – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
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