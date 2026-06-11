Vészhelyzetben 25 ezer család? Hamarosan dönthet a kormány a babaváró hitelesek sorsáról
Több tízezer magyar család számára sorsdöntő hetek következhetnek. A gyermeket végül nem vállaló babaváró hitelesek ügye már a minisztérium asztalán van, és hamarosan a kormány elé kerülhet. Ha nem születik újabb könnyítés, akár 25 ezer család is szembesülhet azzal, hogy több millió forintot kell visszafizetnie, miközben a havi törlesztőrészletek is drasztikusan megemelkedhetnek – derül ki a Telex cikkéből.
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