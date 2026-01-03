Veszélyben az évi 1 millió forint: sok dolgozó eleshet a támogatástól 2026-ban, ha ezt elszúrja
Komoly pénzről maradhatnak le ezrek 2026 elején – nem azért, mert nem járna nekik, hanem mert lekésik a határidőt. Az új közszolgálati Otthontámogatás ugyan alanyi jogon jár, de egyáltalán nem automatikus, és aki nem figyel, könnyen búcsút inthet az évi nettó 1 millió forintos támogatásnak.
Pedig a lehetőség komoly: 2026 januárjától a közszolgálatban dolgozók évente 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak lakáscélra – bizonyos esetekben akár évi 2 millió forintot is.
Kik kaphatják meg az 1 millió forintot…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.