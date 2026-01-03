Építkeznél 2026-ban? Rossz hír érkezett januártól: új szabályok lassítják és drágítják a terveidet
Ha mostanában gondolkodsz építkezésen, jobb, ha felkészülsz: január 1-jétől olyan változások léptek életbe az építésügyi szabályozásban, amelyek sokak számára kellemetlen meglepetést okozhatnak. Több lett az adminisztráció, szűkebb a mozgástér, és ami a legfájóbb: az egész folyamat időigényesebb és költségesebb lett – adta hírül az Economx.
Nem apró finomhangolásról van szó, hanem olyan módosításokról, amelyek már a tervezési fázisban is komoly akadályokat gördíthetnek az építkezők elé.
Új kötelező kör: nem rajzolhat már akárki térképet
Az egyik legfontosabb változás, hogy a tervezési…
