Végre kiderült, mi lesz a leégett Miskolctapolca Barlangfürdővel – indul a több száz milliós újjászületés!

A 2024-es tűzeset óta mindenki csak egy kérdést tett fel: mi lesz Magyarország egyik legkülönlegesebb fürdőjével? Most megvan a válasz. Indul a nagyszabású rekonstrukció, amely alapjaiban írhatja újra a Barlangfürdő jövőjét – számolt be oldalán a magyarepitok.hu.

A beruházás első üteme közel 768 millió forintból valósul meg, és lényegében a teljes fürdőt érinti. A munkát a miskolci DHJ Építő Kft. végzi, és hamarosan hivatalosan át is veszik a területet a kivitelezéshez.

Nem csak felújítás: teljes rendszermegújulás

A fejlesztés nem csupán…