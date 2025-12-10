Elindult a titkos építőipari kerekasztal – Öt óriás szervezet fogott össze, hogy újraírja a magyar piac szabályait
Olyan összefogás született a magyar építőiparban, amire évtizedek óta nem volt példa. Öt meghatározó szervezet egy asztalhoz ült, és kimondták: itt az idő átalakítani az egész szakmát – a tervezéstől a kivitelezésen át egészen az építőanyag-gyártásig – számolt be oldalán a Portfolio.
Az ÉVOSZ bejelentette: megalakult az Építőipari Kerekasztal. És ez nem csak egy újabb szakmai fórum – sokkal inkább egy stratégiai erőközpont, amely végre egységesen szólalhat meg a kormány, a piac és a nyilvánosság felé.
600 ezer dolgozó, a…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.