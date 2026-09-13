Milliók helyett pár százezer: ezekkel az olcsó trükkökkel teheted vonzóbbá a lakásodat
Lassul a lakásárak emelkedése, közben egyre több ingatlan közül válogathatnak a vevők. Ilyen helyzetben már nem biztos, hogy elég egyszerűen meghirdetni egy lakást és várni az érdeklődőket. A jó hír, hogy a vonzóbbá tételhez nem feltétlenül kell milliós felújításba kezdeni: néhány százezer forintos, jól megválasztott beavatkozás is sokat számíthat az eladásnál – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.
A lakáspiac az elmúlt időszakban jóval nyugodtabbá vált. A KSH első negyedéves adatai szerint a lakásárak nominálisan 8,6 százalékkal voltak magasabbak az egy…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.