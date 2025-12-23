Újbuda szembemegy a kormánnyal – jogi csata jöhet az óriásberuházások miatt

Elfogyott a türelem Újbudán. A kerület vezetése nyíltan nekiment a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásoknak, és akár az Alkotmánybíróságig is elmenne annak érdekében, hogy megvédje a helyi lakók életminőségét. A tét nem kicsi: több tízezer új lakó, túlterhelt infrastruktúra és egy kerület jövője – írta oldalán a Portfolio.

„Elég volt a kiemelt óriásberuházásokból” – írta Újbuda önkormányzata a Facebookon, jelezve, hogy a jelenlegi fejlesztési hullám már nemcsak városképi, hanem komoly életminőségi kérdéseket is felvet. A kerületben jelenleg 19 kiemelt beruházás zajlik,…