Látványos szakaszába lépett a Flórián téri felújítás – teljes szélességben feltépték az északi hidat

Új szintre lépett a Flórián tér egyik legfontosabb közlekedési beruházása. Az északi felüljárón teljes szélességében eltávolították a régi aszfaltburkolatot, miközben már az acél hídtartozékok bontása is zajlik. A Budapesti Közlekedési Központ szerint a munkák ütemterv szerint haladnak, a november 21-i teljes lezárás óta látványos előrehaladás történt – tájékoztatott a Magyar Építők.

A kivitelezők a lezárás óta elsősorban bontási munkákat végeznek. Ennek részeként• a hídpályát teljes szélességében felmarták, és közel félezer köbméter aszfaltot szállítottak el,• eltávolították a vasbeton pályalemez elöregedett szigetelését,•…