Új kutatás: félelem, szorongás és döntési paralízis bénítja az első lakást vásárlókat
A magyar ingatlanpiac nemcsak forró, hanem egyre nyomasztóbb is: a Duna House friss, reprezentatív kutatása szerint 10-ből 9 ember nehézségekre számít ingatlanvásárlás vagy -eladás során. A legnagyobb szorongásban az első lakást vásárlók élnek, akik közül sokan „lehetetlen küldetésnek” tartják a saját otthon megszerzését.
A válaszadók:
86% szerint a saját ingatlan biztonságot ad,
74% mindig is saját lakásban gondolkodott,
➡️ ugyanakkor 83% úgy érzi, ma sokkal nehezebb lakáshoz jutni, mint korábban.
Miért ilyen nehéz?
A vevőknek a legnagyobb fejfájás az ár…
