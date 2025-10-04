Új kutatás: félelem, szorongás és döntési paralízis bénítja az első lakást vásárlókat

A magyar ingatlanpiac nemcsak forró, hanem egyre nyomasztóbb is: a Duna House friss, reprezentatív kutatása szerint 10-ből 9 ember nehézségekre számít ingatlanvásárlás vagy -eladás során. A legnagyobb szorongásban az első lakást vásárlók élnek, akik közül sokan „lehetetlen küldetésnek” tartják a saját otthon megszerzését.

A válaszadók:

86% szerint a saját ingatlan biztonságot ad,

74% mindig is saját lakásban gondolkodott,

➡️ ugyanakkor 83% úgy érzi, ma sokkal nehezebb lakáshoz jutni, mint korábban.

Miért ilyen nehéz?

A vevőknek a legnagyobb fejfájás az ár…