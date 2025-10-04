Támogatják az uniós lakásépítési tervet a tagállamok – de szigorú feltételekkel

Az EU-tagállamok várhatóan zöld utat adnak az Európai Bizottság megfizethető lakásépítési tervének, ám világossá teszik: Brüsszelnek tiszteletben kell tartania a nemzeti hatásköröket. A Tanács szövegtervezete – amelyet az Euractiv ismertetett – egyszerre tükrözi a Bizottság javaslatait és fogalmaz meg fenntartásokat.

Állami támogatások és új finanszírozás

A tagállamok támogatják az állami támogatási szabályok felülvizsgálatát, hogy a kormányok egyszerűbben és gyorsabban segíthessék a lakásépítési projekteket – de csak akkor, ha valóban piaci kudarc indokolja a beavatkozást. Emellett létrejönne egy központ, amely uniós…