Támogatják az uniós lakásépítési tervet a tagállamok – de szigorú feltételekkel
Az EU-tagállamok várhatóan zöld utat adnak az Európai Bizottság megfizethető lakásépítési tervének, ám világossá teszik: Brüsszelnek tiszteletben kell tartania a nemzeti hatásköröket. A Tanács szövegtervezete – amelyet az Euractiv ismertetett – egyszerre tükrözi a Bizottság javaslatait és fogalmaz meg fenntartásokat.
Állami támogatások és új finanszírozás
A tagállamok támogatják az állami támogatási szabályok felülvizsgálatát, hogy a kormányok egyszerűbben és gyorsabban segíthessék a lakásépítési projekteket – de csak akkor, ha valóban piaci kudarc indokolja a beavatkozást. Emellett létrejönne egy központ, amely uniós…
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.