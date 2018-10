Új építésű projektek luxus kivitelezésben!

A luxus szó nagyon ínycsiklandó, hiszen egészen új életérzéssel tölt el bennünket az a tudat, hogy egy ilyen kategóriájú lakásban élhetjük mindennapjainkat. Mit is rejt a luxus? Olyan javakat, amik kiemelkedő minőségűek, ennél fogva drágábbak is, de a legnagyobb kényelmet és élvezetet nyújtják. A folyamatosan épülő új építésű projektek között találkozunk magasabb színvonalú beruházásokkal is, amelyek lakásai persze az átlag feletti összegben vásárolhatók meg. Itt van például az Allure Residence, ami mindössze néhány méterre található a Művészetek Palotájától, a Nemzeti…