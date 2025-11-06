Tízezreknek Hozhat Új Lakást a Kormány: Berobbant a 300 Milliárdos Építési Program – Már 700 Lakás Megjelent a Piacon!

Elindult a kormány gigaprojektje: a Lakhatási Tőkeprogram hivatalosan is beindította a lakásépítési lavinát. A cél? Hat év alatt 30 ezer új otthon Magyarországon. A pénz? 300 milliárd forintos állami keret – és akár 1000 milliárd forintos fejlesztési hullám – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

✅ Már most 700 friss, vadonatúj lakás jelent meg Budapesten és Debrecenben✅ 2027-re jöhet a nagy lakásátadási dömping✅ Évente +33% lakásszám-növekedést várnak a piacon

Lakásínség? Íme a kormány válasza: pénzcsap megnyitva, fejlesztések elindultak

A program mögött 19…