Megroppant a budapesti albérletpiac: az Otthon Start földbe döngölte a bérleti díjakat

Történelmi fordulat a fővárosi albérletfronton: októberben újra 250 ezer forint alá estek az átlagos bérleti díjak Budapesten – ilyen árszintet utoljára januárban láttunk. Egy év alatt nominálisan is olcsóbb lett albérletet bérelni, ami az elmúlt évtizedben szinte példátlan – tette közzé a Rentingo friss elemzését a Portfolio.

Az elemzés szerint 248 ezer forintra esett vissza az átlagos kínálati bérleti díj, miközben a bérlők átlagosan 219 ezer forintért keresnek kiadó lakást. Az augusztusi 20%-os extrém árkülönbség mára 13%-ra csökkent – de…