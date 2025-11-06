Megroppant a budapesti albérletpiac: az Otthon Start földbe döngölte a bérleti díjakat
Történelmi fordulat a fővárosi albérletfronton: októberben újra 250 ezer forint alá estek az átlagos bérleti díjak Budapesten – ilyen árszintet utoljára januárban láttunk. Egy év alatt nominálisan is olcsóbb lett albérletet bérelni, ami az elmúlt évtizedben szinte példátlan – tette közzé a Rentingo friss elemzését a Portfolio.
Az elemzés szerint 248 ezer forintra esett vissza az átlagos kínálati bérleti díj, miközben a bérlők átlagosan 219 ezer forintért keresnek kiadó lakást. Az augusztusi 20%-os extrém árkülönbség mára 13%-ra csökkent – de…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek