Személyi kölcsönt vennél fel? Sokan itt követik el a legnagyobb hibát – pedig milliók múlhatnak rajta

Amikor valaki személyi kölcsönt szeretne felvenni, legtöbbször egyetlen kérdés foglalkoztatja: mekkora összeget hajlandó folyósítani a bank. Pedig a hitelfelvételnél nem az a legfontosabb, hogy mennyi pénzhez juthatsz hozzá, hanem az, hogy a vállalt törlesztőrészlet éveken keresztül is biztonságosan beleférjen a családi költségvetésbe.

Hiába kínál egy pénzintézet magasabb hitelkeretet, ez még nem jelenti azt, hogy érdemes is kihasználni a teljes összeget. Egy jól megválasztott kölcsön nemcsak a jelenlegi céljaid megvalósítását segíti, hanem hosszú távon is megőrzi pénzügyi mozgásteredet.

A bank sokszor…