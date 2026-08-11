Személyi kölcsönt vennél fel? Sokan itt követik el a legnagyobb hibát – pedig milliók múlhatnak rajta
Amikor valaki személyi kölcsönt szeretne felvenni, legtöbbször egyetlen kérdés foglalkoztatja: mekkora összeget hajlandó folyósítani a bank. Pedig a hitelfelvételnél nem az a legfontosabb, hogy mennyi pénzhez juthatsz hozzá, hanem az, hogy a vállalt törlesztőrészlet éveken keresztül is biztonságosan beleférjen a családi költségvetésbe.
Hiába kínál egy pénzintézet magasabb hitelkeretet, ez még nem jelenti azt, hogy érdemes is kihasználni a teljes összeget. Egy jól megválasztott kölcsön nemcsak a jelenlegi céljaid megvalósítását segíti, hanem hosszú távon is megőrzi pénzügyi mozgásteredet.
A bank sokszor…Tovább a teljes cikkre
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