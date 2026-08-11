Több millióval olcsóbbak lettek ezek a lakások és házak: most érdemes lecsapni rájuk
Nagyot esett az ára több, különleges adottságokkal rendelkező ingatlannak is: van közöttük energiatakarékos, napelemrendszerrel felszerelt családi ház, hatalmas melléképülettel kínált debreceni otthon, tetőtéri lakás Szegeden és egy nagypolgári lakás Debrecen belvárosában. Az árcsökkentésekről pedig nem kell lemaradnod: az OtthonTérkép mobilalkalmazásban az Árfigyelő szolgáltatás beállításával azonnal értesítést kaphatsz, ha egy számodra érdekes ingatlan ára megváltozik. Töltsd le most az alkalmazást iOS-re vagy Androidra.
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