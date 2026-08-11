Jön a 120 ezres minimálnyugdíj – a katásokra viszont a mai szabályok szerint nem lesz érényes
A minimálnyugdíj 2008 óta 28 500 forint, az új kormány pedig ennek a négyszerezését, 120 ezer forintot ígér. Csak először is azt kell megnézni, hogy kire vonatkozik ez egyáltalán – mert a kisadózókra a hatályos szabályozás mellett nem. A nyugdíjtörvényben ugyanis van egy fél mondat, ami a legtöbbjük számára kikapcsolja ezt a védelmet. A legfontosabb […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.