Jön a 120 ezres minimálnyugdíj – a katásokra viszont a mai szabályok szerint nem lesz érényes

A minimálnyugdíj 2008 óta 28 500 forint, az új kormány pedig ennek a négyszerezését, 120 ezer forintot ígér. Csak először is azt kell megnézni, hogy kire vonatkozik ez egyáltalán – mert a kisadózókra a hatályos szabályozás mellett nem. A nyugdíjtörvényben ugyanis van egy fél mondat, ami a legtöbbjük számára kikapcsolja ezt a védelmet. A legfontosabb […]